Социология: Западная молодежь разочаровывается в демократии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах Запада нарастает недовольство сложившимся в мире социально-политическим порядком вещей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским журналом «Новое время» пишет Дэвид Бах, профессор стратегии и политической экономии швейцарской бизнес-школы IMD.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Избиратели в западных демократиях также все больше не доверяют глобализации. Подстегиваемое растущим экономическим неравенством, большинство в 28 ведущих странах заявили исследовательской фирме Edelman в 2017 году, что «глобализация ведет нас в неправильном направлении». Вызывает тревогу тот факт, что в 2019 году Эдельман обнаружил, что только 18% респондентов в развитых странах подтвердили, что «система работает на меня», при этом 34% не уверены, а 48% прямо заявляют, что система их не устраивает», – отмечает автор.

Кроме того, он обращает внимание, что параллельно «ослабла поддержка демократии, особенно среди молодежи».

«Политологи Яша Мунк и Роберто Стефан Фоа из университетов Джона Хопкинса и Кембриджа, соответственно, обнаружили в 2017 году, что, хотя 75% американцев, родившихся в 1930-х годах, согласны с тем, что «жить в условиях демократии крайне важно», среди миллениалов этот показатель составляет всего 28%», – указывает профессор.

По его словам, аналогичные тенденции можно наблюдать и во многих других странах.

«Это помогло прийти к власти популистам, начиная от Виктора Орбана в Венгрии и Жаира Болсонару в Бразилии и заканчивая Дональдом Трампом в США и, совсем недавно, Джорджии Мелони — самым правым лидером Италии со времен Муссолини. Обратите внимание, что Италия занимает второе место в мире по уровню неудовлетворенности демократией в опросе 2021 года, уступая только Греции», – рез0юмирует Бах.