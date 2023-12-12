Социология «зрады»: австрийцы считают Украину угрозой для ЕС

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В Австрии считают, что Европейскому союзу не следует принимать Украину в своей состав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет австрийская газета Die Presse, ссылаясь на последнюю социологию.

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Так, аналитический центр Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал данные опроса, согласно которому 52 процента австрийцев считают, что Украине не следует вступать в ЕС. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 28 процентов.

При этом 45 процентов опрошенных в шести странах ЕС считают, что вступление Украины в ЕС окажет «негативное влияние» на безопасность ЕС, лишь 25 процентов ожидают, что оно окажет «положительное влияние».

Респонденты опасаются, что вступление Украины в ЕС может создать экономические риски и риски для безопасности сообщества и его государств-членов, причем больше, чем прием стран-кандидатов с Западных Балкан.

«В Австрии эти опасения еще более выражены: 62 процента людей считают, что присоединение Украины будет иметь «негативные последствия» для безопасности Союза (по сравнению с 17 процентами, которые ожидают положительных эффектов), и 50 процентов разделяют эту оценку в случае стран Западных Балкан», – уточняет газета.