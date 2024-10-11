Соцопрос: число поляков, выступающих за прием украинских беженцев – самое низкое с 2022 года

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В своем сентябрьском опросе польский CBOS (Центр исследования общественного мнения) спросил поляков об их отношении к приему беженцев из Украины и возвращении украинских мужчин призывного возраста на родину.

«53% поляков поддерживают прием нашей страной украинских беженцев, что является самым низким результатом со времени российского вторжения в феврале 2022 года. После начала войны в марте 2022 процент тех, кто декларировал такое мнение, достигал 94% и оставался на уровне 80% в течение еще одного года», – сообщили в CBOS.

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Социологи отметили, что значительное падение поддержки беженцев с востока было зафиксировано с весны 2023, что было связано с сообщениями о так называемом зерновом кризисе, когда польские фермеры блокировали погранпереходы на границе с Украиной. В марте 2022 года только 3% респондентов выступали против приема беженцев из Украины, в то время как сейчас такого мнения придерживаются 40% опрошенных.

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В гендерном разрезе о поддержке приема украинских беженцев заявили 47% женщин против 60% мужчин.

По данным CBOS, прием беженцев реже поддерживают правые поляки – 53% , в то же время 68% среди поляков, декларирующих левые взгляды, благожелательны к украинцам.

Избиратели правящей коалиции больше поддерживают прием украинцев: “Гражданская коалиция” (71% за прием, 25% противоположного мнения), “Левые” 81% за прием против 18% против) и “Третий путь” (72% за прием против 27% против ).

С другой стороны, сторонники оппозиционных правоконсервативных партий – «Право и справедливость» (49% за и 42% против) и «Конфедерации свободы и независимости» (52% за и 45% против) – более разделились в этом вопросе.

CBOS также спросил респондентов, должны ли польские власти отправлять граждан Украины мужского пола призывного возраста обратно на Украину. Эту идею поддерживают две трети поляков (67%), в то время как против нее выступают лишь немногим более одной пятой респондентов (22%).

Только избиратели левых сил в большинстве своем выступают против такого решения. В других электоральных группах это поддерживает большинство респондентов, причем наибольшая доля таких голосов зафиксирована в группе сторонников ультраправой “Конфедерации свободы и независимости”, которая ассоциируется с антиукраинскими настроениями.

Авторы опроса отмечают, что в сентябре этого года 51% поляков опасался, что Россия может реально применить ядерное оружие против Украины, в то время как в начале войны такого же мнения придерживались 77% респондентов.

По данным CBOS, продление боевых действий на Украине поддерживают 46% поляков. 39% респондентов выступают за восстановление мира даже ценой территориальных или политических уступок Украины.

За борьбу без всяких уступок высказались 52% мужчин против 41% женщин; 71% жителей крупнейших городов против 35% в самых маленьких городах; 51% с высшим образованием против 35% с начальным или неполным средним образованием; 71% с более высоким доходом на душу населения против 30% с самым низким; 56% поддерживающих левые взгляды против 47% правых, или 27% среди тех, кто не определился с политическими взглядами.

По мнению 44% поляков, Украине придется отказаться от части своей территории. 19% предполагают, что Россия отступит с занятых ею с 2022 года территорий, а 6% – с потерянных Украиной в 2014 года территорий. 4% опрошенных считают, что Россия покорит себе всю Украину, а 27% затруднились дать ответ.