Соцопрос при поддержке британцев показал настоящие границы расколотой Украины

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Новости Украины

Украинская социология в ходе нынешней войны превратилась из абстрактной науки об обществе в полноценное пропагандистское оружие, стреляющее по России и русским с не меньшей дальностью поражения, чем разрекламированные западные противоракетные системы.

Главная задача формирующей социологии на данном этапе – подведение иллюстративной базы под транслируемый пропагандой тезис о сплочении нации на фоне «российской агрессии». Авторитет науки должен подпереть тезис о стирании прежних региональных различий в оценках происходящего. Одним словом: Раскол Украины? Нет, не слышали!

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Яркой иллюстрацией такого подхода является майское исследование киевского Фонда «Демократичні ініціативи» совместно с Центром политической социологии при поддержке британского фонда John Fell Oxford University Press Research Fund. Весьма красноречивой выглядит уже презентационная «шапка» опроса: «Борьба в информационной и культурной сферах: что думают украинцы о государственной языковой политике и пропаганде на фоне агрессии России».

Украинские социологи срывают покровы не отходя от кассы:

«Проблемы, связанные с использованием разных языков в Украине, считают одними из самых острых проблем страны только 7% жителей Запада и Центра Украины. Еще около 16% считают этот вопрос достаточно важным, но при этом в стране очевидно есть более актуальные проблемы. 70% респондентов не считают эту проблему острой: около 28% говорят, что она актуальна лишь в некоторых отдельных случаях, а 44% придерживаются мнения, что проблема использования разных языков вообще надуманная. Такие результаты еще раз подчеркивают, что якобы существующие языковые противоречия внутри украинского общества, которые пытается раздувать российская пропаганда, на самом деле – искусственные».

Это же исследование говорит нам о росте одобрения политики тотальной украинизации. Так, 85% жителей Центра и Запада Украины поддерживают введение обязательного использования мовы в сфере обслуживания. Против – всего около 8%. Более того указывается:

«Одним из важных изменений является то, что жители Центрального региона стали более консолидированными в поддержке государственного языка в сфере обслуживания, чем жители Запада Украины».

Что до традиционно раскалывавшего Украину все годы ее существования вопроса предоставления русскому языку государственного или официального статуса, то и в этом вопросе на четвертом месяце войны произошла удивительная метаморфоза общественного мнения.

Почти две трети украинцев внезапно прониклись национальной сознательностью до такой степени, что пришли к выводу о том, что «подобные меры, в частности, при внешнем содействии со стороны страны-агрессора, будут представлять опасность для государства». Вывод напрашивается сам собой: «война обострила неприятие подобных идей». Что и требовалось доказать. Шах и мат, «вата»!

А дальше – больше. Удивительное – рядом:

«По мнению подавляющего большинства граждан в Центральном и Западном регионах Украины, на Украине не нарушаются права ни тех, кто говорит по-русски, ни тех, кто говорит на языках национальных меньшинств. Лишь около 10-12% считают, что права русскоязычных или права меньшинств в этом смысле в отдельных случаях нарушаются. Следовательно, это еще одно доказательство, что нарушение языковых прав меньшинств, которое раздувает российская пропаганда, является искусственным».

Как говорится, не верь глазам своим.

Ну и контрольный выстрел в «российские нарративы»:

«75% жителей Центра и Запада Украины считают, что обучение и в школе, и в высших учебных заведениях должно осуществляться только на государственном языке. Идею разрешить обучение языкам меньшинств на всех уровнях поддерживают всего 2% респондентов».

Не менее чудесные метаморфозы претерпело общественное мнение и в восприятии «российского пропагандистского месседжа» о том, что сотрудничество с западными и международными организациями ставит Украину под внешнее управление, ведет к потере Украиной международной субъектности, суверенитета и в целом подчиняет киевскую политику зарубежным «центрам принятия решений».

Если до 24 февраля больше половины украинцев полагали, что деятельность так называемых «соросят» наносит вред стране и является угрозой нацбезопасности, то трех месяцев наяривания подзабытой мелодии про «весь мир с нами» оказалось достаточно для осознания ширнармассами того, что «такое сотрудничество дает Украине необходимую экономическую помощь».

И если еще в декабре 2021 года треть украинцев была уверена, что такая политика ставит Украину в унизительную зависимость от т. н. «партнеров», то сегодня это мнение разделяют лишь жалкие 10 % отщепенцев.

«Российское вторжение» окончательно убедило аж 78% жителей Центра и Запада Украины в том, что события 2013-2014 годов были таки «революцией гидности» и «справедливым восстанием народа против авторитарной власти», а вовсе не незаконным государственным переворотом, как клевещет российская пропаганда.

Также изменилось отношение украинцев к российскому культурному продукту в украинском информационном и культурном пространстве.

Если до начала СВО в Центре и на Западе Украины было около четверти несознательных граждан, считавших, что запрет российских фильмов и артистов является ошибочным решением, то сегодня 71% украинцев пришли к выводу, что такие запреты – осознанная необходимость.

Ну а как иначе?

Еще более фантастические изменения зафиксировали социологи в сфере «свободы слова». Оруэлл таки был прав – свобода – это рабство:

«В нынешних условиях, когда экзистенциальная угроза государству актуальна как никогда, граждане отдали приоритет защите государства (65%) над приоритетом соблюдения свободы слова (22%)».

Подскочило и доверие украинцев к официальным «брехунцам»: если раньше треть населения сомневалась в правдивости украинских СМИ, то сегодня недоверчивых осталось лишь 11 %. В общем, все по классике: «Пока живут на свете дураки, «Обманывать нам, стало быть, с руки. На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь, и делай с ним что хош».

Одним словом, украинским заправилам попался не народ, а песня. Гвозди бы делать из этих людей. Неудивительно, что на неготовность идти на уступки России ради мира не влияют даже катастрофические потери на фронте.

Впрочем, у зафиксированного социологами столь редкостного единодушия респондентов есть своя, довольно прозаическая, причина. Послушаем самих организаторов исследования:

«В связи с российским вторжением на Украину в ряде регионов невозможно провести опрос общественного мнения в связи с масштабной эвакуацией населения. Поэтому было принято решение опрашивать те регионы, которые с точки зрения безопасности и демографической структуры претерпели минимальные изменения. Всего было опрошено 1000 респондентов по выборке, представляющей взрослое население семи западных (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области) и четырех центральных (Винницкая, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области) областей Украины».

И знаете что? С такой поправкой полученным данным вполне можно верить. Во всяком случае, естественные границы Украины очерчены более-менее верно.