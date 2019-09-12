12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Социология, Украина
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Соцопрос: украинцы все еще верят Зеленскому и думают, что страна движется правильным курсом

Согласно результатам социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны по их мнению является правильным, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа “Рейтинг”.

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Согласно результатам соцопроса, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% – в неправильном, 26% – не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже – в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели “Слуги народа”. Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий “Европейская Солидарность” и “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Такие данные были получены в результате социологического опроса, проведенного 6-10 сентября социологической группой “Рейтинг” среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Еще в июне лишь треть украинцев считала, что Украина движется в правильном направлении.

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