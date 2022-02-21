Соцопрос в России показал число противников помощи Донбассу
Большинство россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик (78%). Не поддерживают решение 13% опрошенных.
Такие данные опубликовал ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей (75%). Не поддерживают данную меру поддержки 18%.
Большинство сограждан положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР (82%), безразличными остались 12%, а 4% опрошенных относятся к помощи отрицательно.
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