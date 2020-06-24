Соцсети гадают, почему Путин не подал руку сыну Лукашенко

24.06.2020, Москва, Михаил Рябов

Пользователи социальных сетей обсуждают кадры трансляции с сегодняшнего парада Победы в Москве – российский лидер, проходя по трибуне, поздоровался с ветеранами, но не подал руки сыну белорусского президента Николаю Лукашенко, который приехал в столицу РФ с отцом.

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Военкор Александр Коц предположил, что никакой интриги, на самом деле нет (конспирологи, напротив, увидели в этом знак неприятия потенциального преемника Батьки) – возможно, Путин и Коля Лукашенко попросту уже здоровались сегодня до начала торжеств, а на трибуне российский президент приветствовал только ветеранов, которых не видел ранее.

В пользу этой версии говорит то, что и сам Лукашенко, и его отпрыск сидели на трибуне во время парада совсем рядом с российским лидером.

«Владимир Владимирович прошел мимо Коли Лукашенко, не пожав руку. Может раньше здоровались?» – предположил Коц.