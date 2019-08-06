Соцсети о делах против Порошенко: “это уже не Портнов и не троллинг. Это уже п***дец”

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-президент Петр Порошенко никогда не нарушал закон при пересечении границы и у него нет компаний в Панаме.

С такими уверениями выступили в пресс-службе партии “Европейская солидарность” в ответ на сообщения пресс-службы ГБР о новых уголовных производствах в отношении Порошенко по заявлениям экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова.

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“Это так же касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года. На Андрея Портнова и его “мальчиков по вызову” из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование. “Поддельные документы” существуют только в их болезненном воображении”, – уверяют у Порошенко.

Также в пресс-службе партии Порошенко угрожают Андрею Портнову “ответственностью за ложное сообщение о преступлении,

“Рано или поздно Портнов будет отвечать и в Украине, и в Панаме. Равно как и за раскрытие тайны данных досудебного расследования”, – уверяют в пресс-службе “ЕС”

Известный киевский политический обозреватель и блогер Вячеслав Чечило называет реакцию Порошенко на новые уголовные дела хорошей миной при плохой игре.

“У Порошенко прокомментировали открытие против него новых уголовных дел. «Бла-бла, Портнов, бла-бла, троллинг Портнова, арендованные Порновым следовали ГБР, бла-бла…». Смешно. Человек, против которого открыта дюжина(!) вполне реальных уголовных дел, мог бы и догадаться, что это уже не Портнов и не троллинг. Это уже п***здец. Время острот прошло – пора отвечать по сути. За все”, – написал журналист на своей страничке в соцсети.

В комментариях под этой записью Вячеслава Чечило пользователи соцсети активно дискутируют о перспективах доведения уголовного преследования Порошенко до логического конца.

Eugene Nuribekov: “Ну у селюков всегда так. Они просто не догоняют, что существуют силы готовые наказать за кражу. Хоть стога сена, хоть оборонного бюджета. Я боюсь другого. Что П готовит какую-то кровавую подлянку, которая отодвинет его шалости на второй план. Очень в его духе”.

Вадим Буранов: Не, приказать никому не может, поэтому кровавая провокация с помощью ВСУ исключена. Остается только нанять нациков. Но им платить надо, а он жадный. Много не навербует. А нападение на какой-нибудь офис или что-нибудь в этом роде не даст должного эффекта. Только усугубит свое положение.

Сергей Ожегов: “Хочется верить, что шоу под названием “Посади Порошенко!” закончится ДО начала отопительного сезона. У новой власти есть дела и поважнее”.

Zvonareva Ksenia: “Порошенко, по всей видимости, вступил в торговлю с командой Трампа: я вам сливаю Байдена, вы даете команду Зеленскому прекратить мое уголовное преследование.

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Андрей Куцын: “Если он сольёт Байдена – пойдёт с тем байденом в связке) но уже в американских судах”.

Ответил на реакцию пресс-службы Порошенко и Андрей Портнов.

“Портнова ждет разочарование, – заявила сегодня партия Порошенко и назвала следователей ГБР мальчиками по вызову. Очень благодарен фигуранту за оскорбление следователей, а то мне всё время казалось, что у них мало мотивации и они могли бы работать по нему чуть быстрее и жёстче. Надеюсь, теперь доведём политическое недоразумение до последней стадии кондратия, с твёрдым приговором и быстрой конфискацией украденного”., – написал Портнов в своем телеграм-канале.

В свою очередь, по информации телеграм-канала “Легитимный”, Андрей Портнов является единственным украинским политиком, который не заключил с Порошенко временное перемирие.

“Порошенко срочно ищет, что-то на Портнова. Также на Портнова ищут “многие” другие украинские политические игроки компромат.

Суммы за компромат предлагают заоблачные. Источники сообщают, что на Портнова пытались выйти разные “персонажи”, чтобы предложить пока уменьшить активность по “персоне Порошенко”. За это предлагали даже высокие должности в правительстве”, – говорится в сообщении.