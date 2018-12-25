Соцсети обсуждают покрасневшего Лукашенко после переговоров с Путиным

25.12.2018, Москва, Максим Карпенко

В Москве завершились четырех часовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Никаких прорывов, похоже, не состоялось. Стороны «заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам», сухо сообщила пресс-служба Лукашенко по итогам.

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Пользователи социальных сетей обращают внимание на покрасневшее лицо Лукашенко на протокольной фотосессии. По одной из версий, переживать белорусского гостя заставили слова российского вице-премьера Антона Силуанова о необходимости «готовить предложения по дальнейшей интеграции».

Напомним, что встреча в закрытом режиме проходила на непростом информационном фоне – Белоруссия потеряла льготные поставки нефти из РФ, которую ранее Минск перепродавал в виде топлива, в том числе, украинской армии, и имел доход.

Пресса накануне сообщала, что Москва взамен на новые льготы и кредиты требует реальной интеграции, однако Минск предпочитает играть в «самостийность». Так, Лукашенко публично заявлял, что «не продаст суверенитет за бочку нефти». Кроме того, минские чиновники начали заигрывать с Западом по примеру бывшего украинского руководства, предлагая провести в Белоруссии саммит «Восточного партнерства» – проекта, направленного на дальнейшее снижение влияния Москвы в бывших странах СССР.

Тем временем, государственное ТВ Белоруссии сообщило о возможности еще одной встречи Путина и Лукашенко до конца года.