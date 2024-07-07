Содержание тайного разговора Орбана с Путиным недолго было секретом, но ясности больше не стало

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Содержание трехчасового тет-а-тет венгерского премьера Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным недолго оставалось тайной. Первым, кто узнал о подробностях трехчасовой беседы стало швейцарское издание Weltwohe.

По словам Орбана не только сама беседа была с глазу на глаз, но и сама поездка в Москву, совершенная через два дня после необьявленного визита в Киев, готовилась втайне. Прежде всего, от коллег Орбана по ЕС.



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«Я отправил тайное сообщение министру иностранных дел, что он должен что-то организовать. Потому что телекоммуникации находятся под полным прослушивание других „серьезных парней“. И я пытался максимально держать это в секрете», — заявил Орбан.

По его словам, информация о визите в Россию просочилась только в тот момент, когда Венгрия попросила Польшу предоставить разрешение на пролет своего военного самолета через ее территорию.

Орбан сказал, что его переговоры с Путиным продолжались около трех часов, и во время встречи он задал Путину три вопроса: как он относится к существующим предложениям по окончанию войны в Украине, готов ли он к временному прекращению огня и как он представляет себе архитектуру безопасности в Европе после окончания конфликта.

По словам венгерского премьера, Путин ответил, что «настоящие переговоры не могут начаться без участия обеих сторон».

«То есть все, что мы делаем без него, ничего не значит. Что вполне логично», — заявил при этом Орбан.

Путин также сказал Орбану, что не испытывает оптимизма по поводу возможности временного перемирия, и у него есть план в отношении положения в Европе после войны.

Также Орбан назвал Путина «суперрациональным», невозмутимым, очень осторожным и пунктуальным политиком.

«Когда он ведет переговоры, когда начинает объяснять точку зрения, выступает с предложением. Он суперрациональный человек»,— сказал венгерский премьер.

В то же время, даже такая откровенность Орбана не внесла ясности в содержание переговоров, а лишь напустила дополнительного тумана. Ведь, Путин, как известно, отказался отвечать журналистам о том, как на вопрос о том, как Зеленский отреагировал на венгерское предложение о прекращении огня. Известно лишь, что тезисы “Стамбула-2022” все еще “лежат на столе”.

Напомним, сейчас Венгрия занимает должность председателя Европейского совета. В ЕС осудили визит Орбана в Москву и заявили, что у него нет полномочий вести переговоры с Путиным от их имени.

Сам же Орбан пообещал, что это еще не конец и пообещал в ближайщие дни новые сюрпризхы на украинском направлении, не уточнив, правда, о чем идет речь.

«У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными»,— сообщил Виктор Орбан.

Адреса следующих рабочих визитов венгерского премьера до сих пор неизвестны. Известно лишь, что ближайший такой визит запланирован уже на завтрашнее утро.