Содом и Гоморра в центре Москвы. Российская богема поглумилась над воюющей с Западом страной

Богема Москвы собралась на «голую вечеринку» на которую, согласно дресс-коду, гости должны были прийти голыми. Мероприятие проходило в ночном клубе «Мутабор» (Не честный, беспринципный человек и мошенник – лат.).

Организатором выступила блогер Анастасия Ивлеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приглашения на вечеринку получила вся светская Москва. На мероприятии присутствовали скандальная тележурналистка Ксения Собчак, певцы Лолита Милявская и Филипп Киркоров, а также считающиеся модными блогеры.

Дресс-код селебрити полностью не соблюли, кое-как прикрыв, скажем прямо, не очень привлекательную наготу. Больше всего обсуждается изумрудная подвеска за 23 млн руб, которую «хозяйка бала» надела вместо трусов.

Богемный шабаш вызвал массовое возмущение среди патриотической общественности. Организация «Зов народа» подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить развратную вечеринку и лично Ивлееву на наличие пропаганды экстремистского ЛГБТ.

«Стая обезьян в магазине нижнего белья. Это очень поучительная история – она нужна, чтобы мы поняли истинную стоимость всех наших селебрити. Речь идёт о безвкусице в худшем виде. Артисты наплевательски отнеслись к людям. Сейчас сложные времена, а они трясут своими золотыми кольцами в носу. Тратить деньги на такие вечеринки сегодня неприлично. Сморкаться в рукав на улице более прилично, чем то, что сделали позолоченные личинки», – заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Я просто не могу поверить, что это всё реально происходит… Происходит именно сейчас, именно в это время! Знаете, несколько часов назад снова в очередной раз был обстрелян Донецк. Всего же за сутки Донецк обстреляли девять раз. Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Сама по себе. Неужели это необходимо озвучивать?», – ужаснулась в своем тг-канале донбасская поэтесса Анна Ревякина.

«Как будто внезапно нам открылась истина, а раньше мы ничего подобного за этой светской тусовочкой не замечали. Как будто Ксения Собчак и Настя Ивлеева были нашим нравственным камертоном, и вдруг открылось их истинное лицо. Как будто в новогоднюю ночь мы давим кровь из глаз, но продолжаем смотреть голубой огонек. 23 миллиона на жопе, кстати, не материализовались из воздуха. Это тысячи и тысячи наших сограждан, которые покупают билеты, смотрят стримы и ходят на концерты этой тусовочки», – отвечает ей военкор Александр Коц.

«Навязчивая демонстрация блудливых «культурных ценностей» в военное время выглядит явным вызовом всему российскому обществу. Провокация в стиле Собчак, это очередная попытка доминировать над русскими традициями и русским народом. Уже раздаются голоса «Повязать бы всех, и отправить на фронт!». Какой фронт, товарищи??? Какая польза от этого петушатника в окопах? В Сибирь, только в Сибирь, валить лес и ватников не давать», – призывает публицист Сергей Мардан.

Патриоты призывают подписчиков объявить бойкот «голубым огонькам» на федеральных телеканалах, в которых уже отснялись фигуранты «голой вечеринки».

«А вы точно хотите видеть “это” в “голубом огоньке” 2024: Как выглядит “другая Россия, которую мы … еще, к сожалению, не потеряли”? И которую нам пытаются вновь навязать так называемые “не до конца сбежавшие элитарии”. Бойкот на это бля..ство должен стать нормой в той новой России, которую мы строим», – предлагает украинский и российский блогер Юрий Подоляка.

«Очень печально, если подтвердятся худшие опасения и вся эта фрик-компания действительно окажется на главных ТВ-кнопках в Новогоднюю ночь. Это будет означать, что полного переформатирования информационной политики в России за два года так и не произошло. Она по-прежнему в значительной степени деструктивна, насыщена диверсионными “закладками”, регулярно гвоздит по коллективному сознанию нации информационными “Хаймарсами”. Это, в свою очередь, означает, что и кадровый вопрос за два прошедших года так и не был полностью решён», – пишет директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

Как сообщают СМИ, в «огоньках» точно будут присутствовать Киркоров и Милявская, а также отрекшийся от своего отца, живущего на Донбассе, Александр Рева. Якобы на съемках украинская певица Ани Лорак, ее подружка Полина Гагарина и другие демонстративно игнорировали патриотического певца Ярослава Дронова (Шамана).

«Рад, что SHAMAN теперь артист №1 в России, и многих он этим раздражает. Форма была важна до СВО, а вот содержательная часть шоу сегодня гораздо важнее. Тот факт, что с прошлого года артисты выступают перед бойцами, которые участвуют в СВО, лично меня вполне удовлетворяет», – прокомментировал предстоящие праздники блогер и общественный деятель Вадим Манукян, критикующий «голубые огоньки» с 2017 года.

Между тем, отсидевшая в американских застенках депутат Госдумы Мария Бутина, реагируя на многочисленные вопросы своих избирателей Кировской области, уже направила запросы в МВД, Минкульт и Роскомнадзор.

«Обратилась в МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию в клубе Mutabor г. Москвы с участием ряда публичных персон на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ, а также соблюдения Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – написала она в ТГ-канале.

А депутат Госдумы Екатерина Мизулина обратилась к государству с требованием полного бойкота лиц, участвовавших в этом шабаше.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, – цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. И я в этом абсолютно уверена, пообщавшись недавно с раненными солдатами. Такие тусовки – выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так. Все просто – не так всё. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна. И если бы это было частное и закрытое мероприятие – это была бы одна история. Но кадры и видео нарочито и демонстративно выставлены в паблик, включая широкую детскую аудиторию. И вызвали вполне предсказуемое возмущение общества. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов – как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», – написала Мизулина.