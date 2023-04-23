Содомиты насилуют Молдову

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Координатор ЛГБТ-организации Genderdoc-M Анжелика Фролов подала заявление в полицию против митрополита Кишиневского и всея Молдавии Владимира «за разжигание ненависти и дискриминацию в отношении ЛГБТ». Она уже дала первые показания.

В январе митрополит Владимир на официальном сайте митрополии призвал граждан страны к протестам против признания ЛГБТ-браков. Фролов тогда же пригрозила ему уголовным делом. Она со своим любовником и «транс-мужчиной» Лео Збанкэ стали первой гомосексуальной парой в Молдове, которая потребовала зарегистрировать их однополый брак по решению ЕСПЧ.

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Ранее Фролов утверждала, что Молдавская Православная Церковь «слишком гомофобна», потому что следует указаниям из Москвы, а ее коллега-лесбиянка Анастасия Данилова назвала русский язык «языком насилия и имперскости».

Последнее социологические исследования показали, что в Молдове самый высокий в Европе процент молодых людей, не одобряющих однополые браки – 89%. Для сравнения: в России 86%, на Украине 82%, а в Белоруссии 75% против легализации содомии. Когда в молдавских школах попытались запустить программу «Дети ЛГБТ в твоей школе», родительская общественность не позволила это сделать. Недавно запущенный ЛГБТ-сайт вызвал шквал негативных комментариев.

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги. На мероприятие приходится привлекать силы полиции, в несколько раз превышающие число марширующих, молдаване кричат ЛГБТ-активистам оскорбления, но это не заставляет последних отказаться от затеи.

В прошлом году примар Кишинева Ион Чебан отказался согласовывать маршрут гей-парада, но после вмешательства центральных властей он все равно состоялся. В этом году кишиневская примэрия вновь не даст разрешения на ЛГБТ-шествие.

«Каждый делает то, что хочет — у себя дома, а пропаганда ЛГБТ среди детей и не только — недопустима», – заявил Чебан в телеэфире.

Однако мало кто сомневается в том, что очередной демарш кишиневского мэра приведет к отмене гей-парада.

В 2021 году парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье, предоставляющую особые гарантии ЛГБТ-сообществу. Послом Молдовы в США был назначен открытый гомосексуалист Виорел Урсу. Депутат правящей партии Михай Попшой пообещал вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.