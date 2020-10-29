Содружество похищенных и убитых в Косово ответило на грязные вбросы албанского депутата

29.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне, выступая в Народной скупщине, албанский депутат Шаип Камбери обвинил руководство Сербии, в том, что оно якобы скрывает массовые захоронения албанцев.

Представители Содружества семей убитых и похищенных в Косово и Метохии ответили депутату, что в отличие от этих мифических захоронений они знают об убитых в Косово сербах и требуют справедливости для них, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Камбери заявил, что якобы в 1999 году на территории Сербии – в Батайнице, Петровом селе, Перуччи и Руднице, были захоронены тела албанских женщин, детей и стариков убитых югославскими военными и полицейскими. При этом никаких доказательств он не предоставил.

«Камери хорошо знает, что первыми и последними жертвами «Армии освобождения Косово» (действовавшей в Прешевской долине – ред.) и «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» являются сербы, цыгане, горанцы (мусульманская славянская народность – ред.) и албанцы, и что на Западных Балканах нет примирения без правосудия для сербских жертв, – заявили в обращении Содружества семей убитых и похищенных в Косово и Метохии. – Ни один депутат не ответил Камбери и публично не сообщил факты о том, сколько солдат и полицейских было убито боевиками в зоне конфликта с 1999 по 2014 годы, как, начиная с 1998 года сербов похищали, пытали и убивали в Клечке, озере Радоньич, в Волуйке, Ликоваце, Лапушнике».

По мнению членов Содружества, доказательством того, что в Сербии царит демократия, является то, что Шаип Камбери свободно нападает на государство и президента Вучича. Чего не скажешь про так называемую «Республику Косово», где, как только членов семей похищенных или убитых вызывают свидетелями на процессы по лидерам «Армии освобождения Косово», их убивают.