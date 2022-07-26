Соединяющий два села небольшой мост оказался неразрешимой проблемой для кабмина Крыма

26.07.2022  22:57 (Мск), Бахчисарай
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Строительство


Жители крымского села Новопавловка уже месяц добираются домой вплавь.

После июньских ливней автомобильный мост через реку Альма стал небезопасным – одну из опор подмыло, и она буквально висит в воздухе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители крымского села Новопавловка уже месяц добираются домой вплавь. После июньских ливней автомобильный мост...

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Накануне большого правительственного совещания по проблемам Бахчисарая и прилегающего района на мосту побывал премьер Крыма Юрий Гоцанюк. Он убедился, что сильные потоки воды подмыли сваи и вынесли большой объем гравия из речного русла.

«На сегодня мост закрыт, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале. – Автомобильный транспорт и рейсовые автобусы «Симферополь-Бахчисарай» едут по федеральной трассе «Таврида». Местные жители проезжают к своим домовладениям через реку».

Осматривать опору приедет специальная лаборатория. Местная администрация ждет, что проблему решит Служба автомобильных дорог Крыма. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты передвижения, а поскольку других подъездных путей в село нет, грузовики и легковушки форсируют Альму вброд.

«Село Новопавловка (Бахчисарайский район), после обильных дождей рекой Альма размыло опоры моста, соединяющий Новопавловку со Скалистым. Службы перекрыли мост железными отбойниками, людям приходится ездить в объезд через Приятное Свидание. Многие смельчаки ездят через русло реки. Вопрос: когда будут делать ремонт? Скоро сентябрь. Детям в школу через мост по «Тавриде» по грязи ходить?», – возмущаются жители села в социальных сетях.

Судя по тому, что премьер пообещал провести весь комплекс проектно-изыскательских работ перед тем как определять сроки, дело затянется надолго. О расчистке русла Альмы для снижения риска подтопления и размыва берегов и мостов речь шла еще в прошлом году, после того как сильные ливни смыли и подтопили дома в селах Бахчисарайского района.

Проведенная раннее вырубка деревьев вдоль русла Альмы привела к тому, что река изменила течение, и теперь на ее пути мешают пешеходные мосты. Один из них в селе Малиновка уже снесло течением, и жители заречной улицы ходят в магазин в обход через лес.

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