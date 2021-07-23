София: «Болгар в Македонии нет – плохо, македонцев нет в Болгарии – хорошо»

23.07.2021, Скопье, Алексей Топоров

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Болгарии Светлан Стоев настаивает на том, чтобы официальный Скопье признал существование болгарского меньшинства в Северной Македонии.

Об этом Стоев заявил «Болгарскому национальному радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на Конституцию Республики Северная Македония после 2001 года, то там болгар как нации, населяющей территорию государства, не существует, – отметил в ходе эфира и.о.министра. – Есть сербы, албанцы, цыгане, турки, боснийцы, но нет болгар».

Светлан Стоев также добавил, что и в переписи населения Македонии 2002 года столбца «Болгары» не существовало.

«Я также говорил об этом македонской стороне. Единственно верный путь – достичь двустороннего соглашения о выполнении уже подписанных соглашений между Болгарией и Македонией», – настаивает чиновник.

Светлан Стоев

Напомним, что Болгария упорно блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя от Скопье отказа от собственной национальной идентичности, в частности от претензий на общих исторических героев, а также осуждения болгарского оккупационного фашистского режима в годы Второй мировой войны. Также София требует от соседей отказаться от идеи, что в Болгарии существует македонское меньшинство, при этом она также настаивает на признании болгарского меньшинства в Северной Македонии.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности. Была создана Социалистическая республика Македония, а также по лекалам украинской и белорусской идентичности в СССР – отдельная македонская нация. А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская Православная Церковь», учрежденная при поддержке атеистических властей.

Поле распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне появились на территории исторической Македонии много позже эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны. Афины заблокировали вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье приняло название «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей – Виргинская звезда – был заменен на флаг с изображением солнца.

После Преспанского соглашения 2018 года с Грецией Македония поменяла название страны на «Северная Македония», в результате чего ей был открыт путь в НАТО, членом альянса страна стала в 2020 году. Следом режим Скопье планировал вступить в ЕС, но этот путь был заблокирован Болгарией.