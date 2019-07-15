София Ротару просит больше не считать её крымчанкой

15.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Певица София Ротару заявила, что больше не живёт в Крыму. Об этом она сказала в эфире украинского телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: «А когда вы в Киев приедете?». Я говорю: «Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет». Так что я этим горжусь», – ответила певица.

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По данным украинской прессы, Ротару живет в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом.

В Крыму у нее остался дом в поселке Никита под Ялтой, а также элитный отель «Вилла София», которым управляют члены семьи.

Ранее в эфире «5 канала» боевик АТО Евгений «Джексон» Терехов дал понять, что Ротару может помогать членам карательной операции.

Ведущий в студии показал кадры с концерта в Москве, где выступали Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару.

Терехов в ответ заявил, что, по его данным, одна из упомянутых артисток, возвращаясь на Украину, каждый раз отдает половину заработанного в России на поддержку ВСУ, продолжающих карательную операцию в Донбассе.

Ведущий Роман Чайка заметил, что вряд ли это делает Повалий – бывший депутат Верховной Рады от партии Виктора Януковича.

Боевик «Джексон» утвердительно кивнул – таким образом, в числе «подозреваемых» остались Ротару и Брежнева, однако называть имя артистки Терехов не стал.