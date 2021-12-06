София Ротару снова едет зарабатывать в Россию. Кто виноват?

Ну, ладно. Пришло время саморазоблачаться. Причём, дважды. Во-первых, в детстве я смотрел с родителями, бабушкой и дедушкой «Песню года». И мне весьма нравилось. Даже тогда, когда на кассетах у меня появились Nirvana и Alice in chains. Притягательность была не в музыке, а в семейной атмосфере. Как на Новый год. Примерно тогда, кстати, «Песню года», кажется, и показывали. Кончилось же с просмотрами всё тогда, когда на сцену вывалились полуголые девицы. Во-вторых, в этих концертах мне нравилась София Ротару. Она вызывала уважение. СтАтью.

Времена изменились. Ротару во время донбасского конфликта решила поддержать силы АТО. Жертвовала им деньги и не только. Делала ли она это под давлением оголтелой общественности? Возможно. Я не прокурор. Но её «благотворительность», к несчастью, вяжется с тем, как позднее семья Софии Ротару делала весьма громкие заявления. Из серии, как она ждёт возвращения Севастополя и Крыма в состав Украины. Ну-ну, ждите, что называется.

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Опять же, я человек лояльный. И считаю – да, да, вот он истинный либерализм, – что человек имеет право на свои взгляды, особенно если они подкреплены аргументами и не противоречат закону (моральному или юридическому? вот где вопрос!). Но, как по мне, человек не может быть двуличным. Ни в коем разе! Он не вправе лицемерить перед остальными. А с Ротару получается именно так.

Она декларирует определённые взгляды и даже ценности, я бы сказал. Всё украинское! Слава героям! Героям слава! Хорошо, замечательно. Слышали, знаем (зеваю). Но как это вяжется с тем, что ты приезжаешь в Россию, «страну-агрессор», дабы принять участие в новогодних съёмках? Как это-то сочетается, а?

Опять же кто-то заявит: она для людей и только для них. Но тогда есть вопрос: а люди Донбасса, которых молотили и молотят снарядами, они кто? Мы вообще воспринимаем их своими? Или как? Вот они будут «Песню года» у себя смотреть и все эти голубые и слишком голубые огоньки – кем они станут чувствовать себя при этом?

Это, к слову, отдельный вопрос: как в самой России относятся к людям Донбасса, которые, к великому сожалению, умирают не только от украинских снарядов, но и от местного беспредела, и от нищеты, и от того, что до сих пор территории толком не интегрированы. И тут – Ротару…

К ней, впрочем, меньше вопросов, чем к её вызвавшим. Она ведь артистка. Этим всё сказано. Главные вопросы должны адресоваться тем, кто приглашает подобных персонажей на российское телевидение. В российский шоубиз, в российские медиа. Что одна Ротару такая? А не помним ли мы уже ведущего Даниила Грачёва, прописавшегося на НТВ, а когда-то поддерживавшего бандеровцев? После жирного контракта быстро «пересмотрел» свои взгляды.

Опять же кто-то скажет: ничего личного – только бизнес. Хорошо, но почему мы должны в этом участвовать? Тем более, когда речь идёт о федеральных телеканалах, в том числе, напомню, существующих и на государственные деньги. За них, эти самые деньги, получается, перед россиянами станут мелькать те, кто не поддерживает большинство этих самых россиян, выказывает к ним неприятие, да и при этом спонсирует убийство русских людей. Это как так получается?! И повторяю: речь не только о «Песне года». Подобная практика используется постоянно. И вот, к примеру, прокатное удостоверение «Ополченочке» не дали, а бандерложным фильмам (определение не моё) дали и даже наградили.

Фокус в том, что людям, которые заведуют российскими медиа, по большей части, глубоко плевать не только на Донбасс, но и на российское большинство в принципе. Они полагают себя отдельной кастой с совершенно иными принципами (если тут можно говорить о принципах как таковых). Государство в государстве – именно так. И когда я в очередной раз слышу о «патриотическом телевидении», то рука тянется к пистолету. Потому что, да, вот нам рассказывают о «загнивающем Западе» и «пропащей Украине», но тут вдалбливают зрителю их же нарративы и смыслы. Можно назвать это когнитивным диссонансом – да, и это тоже, конечно, но, на самом деле, это, прежде всего, это банальный развод лохов.