Softline урезала зарплаты сотрудникам на фоне падения доходов

24.05.2022  11:56 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, Россия, Санкт-Петербург, Финансы


Сразу на четверть сократил зарплаты сотрудникам российский поставщик IT-решений Softline, пишет Forbes.

По информации издания, урезанные зарплаты сотрудники Softline будут получать до конца года. Прежние ставки им обещали вернуть, лишь если «результаты компании изменятся к лучшему».

Сразу на четверть сократил зарплаты сотрудникам российский поставщик IT-решений Softline, пишет Forbes. По информации...

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В слайдах презентации, с которыми ознакомился Forbes, говорится, что на 25% сокращается фиксированная часть зарплаты.

«Эти 25% переходят в «надбавку», которую выплатят только если сотрудник достигнет определенного уровня выполнения плана по марже. При этом план по марже в 2022 году вырос примерно на 20% по сравнению с планом на 2021 год. Если работа сотрудника не предполагает выполнение плана продаж (например, в отделе бухгалтерии), то его оклад просто сокращается на 25%», – сообщил источник издания.

Как уточняется, доход Softline в апреле упал на 30%. Этим и обусловлены принимаемые меры.

При этом IT-сфера остаётся одной из наиболее востребованных в России, а особенно в Петербурге. Правда пока в городе на Неве не хватает высокотехнологичных кластеров для работы высококлассных специалистов. Правда власти пятимиллионного города с нескрываемым пессимизмом относятся к развитию инфраструктуры. Так, например, стало известно, что на месте, где планировалось строительство инновационного центра с киберполигоном, чиновники решили открыть бассейн.

Именно поэтому за создание технопарков взялись частные инвесторы. Так, например, еще в прошлом году был представлен проект по превращению промзоны «Горская» на окраине города в точку притяжения для айтишников.

Компания «Мегалайн» желает рекультивировать депрессивную территорию под Сестрорецком, чтобы подарить Санкт-Петербургу почти 17 500 рабочих мест. Там создадут IT-кластер и малую промышленную зону, которая потенциально привлечет специалистов высокотехнологичной сферы и остановит утечку мозгов за границу и падение зарплат айтишников.

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