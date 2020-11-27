Соглашение ЕАЭС с Сербией работает слабо
Договор о сотрудничестве между Сербией и Евразийским экономическим союзом, заключение которого в свое время вызвало бурные протесты Запада, пока что исполняется слабо.
Об этом на круглом столе, организованном партией «Родина», заявил основатель Общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Договор о беспошлинной торговле очень слабо реализуется, а жаль. Мне кажется, это можно исправить», – сказал Радинович.
Он видит выход в развитии региональных связей.
«Я много лет говорю о том, что Сербии нужно максимально развивать отношения с регионами России. Политические с Москвой – это само собой. Но что касается экономики, реальная перспектива работы находится в российских регионах», – сказал Радинович.
Он напомнил, что в Воронежской области уже сформирован представительский центр сербской экономики.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о свободной торговле с Сербией в октябре 2019 года.
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