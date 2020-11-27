27.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕАЭС, Россия, Сербия
Просмотров:

Соглашение ЕАЭС с Сербией работает слабо


Договор о сотрудничестве между Сербией и Евразийским экономическим союзом, заключение которого в свое время вызвало бурные протесты Запада, пока что исполняется слабо.

Об этом на круглом столе, организованном партией «Родина», заявил основатель Общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Договор о беспошлинной торговле очень слабо реализуется, а жаль. Мне кажется, это можно исправить», – сказал Радинович.

Он видит выход в развитии региональных связей.

«Я много лет говорю о том, что Сербии нужно максимально развивать отношения с регионами России. Политические с Москвой – это само собой. Но что касается экономики, реальная перспектива работы находится в российских регионах», – сказал Радинович.


Он напомнил, что в Воронежской области уже сформирован представительский центр сербской экономики.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о свободной торговле с Сербией в октябре 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


Follow by Email
Facebook0
Twitter
Instagram
Telegram
VK
OK
WhatsaApp



За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть