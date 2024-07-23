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В Сербии продолжаются протесты против создания рудника по добыче лития, о чём сербский президент Александр Вучич договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Против этого выступает как прозападная, так и патриотическая оппозиция, представители которой назвали литиевый проект «третьей немецкой оккупацией Сербии», отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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22 июля в сербском городе Валево состоялся массовый митинг против добычи лития на территории муниципалитета. В ответ транснациональная компания «Рио Тинто» сообщила, что Валево нет в плане разработок, а её литиевый проект «Ядар» на западе Сербии – единственный.

Компания также опубликовала привлекательные картинки будущего «экологически чистого» рудника, сообщив, что на проект «Ядар» уже выделено более $2,5 млрд. В «Рио Тинто» подчеркнули, что 90% трудоустроенных на руднике кадров будут из Сербии.

Проект поддержал и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич. По его словам, «Ядар» обеспечит приток €6 млрд прямых инвестиций в экономику страны, а также создаст 20 тысяч новых рабочих мест.

Более двух лет назад правительство Сербии во главе с Аной Брначбич аннулировало лицензии, выданные британо-австралийскому горнодобывающему гиганту «Рио Тинто» после массовых протестов. Тогда против добычи лития выступили сербские экологические активисты, а также прозападная оппозиция.

В свою очередь, со стороны сербских властей звучали обвинения, что протесты, поддержанные со стороны ЕС, просто призваны сменить собственника проекта на консорциум европейских компаний.

Однако недавно Конституционный суд Сербии отменил упомянутое решение правительства, сочтя его противоречащим основному закону страны, после чего сербские власти вернули проект добычи лития к жизни.

Ана Брнабич, которая ныне является спикером Скупщины (парламента) Сербии, заявила, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». А министр финансов Синиша Мали пообещал, что Сербия благодаря литию будет получать 10-12 миллиардов долларов в год, или 16% своего ВВП.

Именно под подобные заявления в минувшую пятницу президент Сербии Александр Вучич и подписал с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕС в сфере стратегического сырья.

Оно предполагает добычу лития, жизненно необходимого ЕС для снижения зависимости от импорта из Китая литиевых батарей и аккумуляторов для электромобилей (то есть проект ещё и противоречит заявлениям Белграда о дружбе с Пекином). Крупнейший производитель электрокаров в Европе – Германия, поэтому неудивительно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц составил компанию Шефчовичу в его поездке в Белград.

Александр Вучич ранее заявлял, что Сербия рассчитывает добывать 58 тысяч тонн лития в год. Этого будет достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей (17% европейского рынка). Причём добывать литий будет всё та же компания «Рио Тинто», которую в ЕС резко перестали обвинять в неэкологичности.

Прозападные оппозиционеры в Сербии теперь заявляют, что всё так же против добычи лития, но готовы к компромиссам ради вступления страны в ЕС. Главное, мол, провести в стране досрочные выборы, которые и станут своеобразным референдумом по вопросу создания литиевого рудника.

В свою очередь, патриотическая оппозиция назвала договорённости Вучича и Шольца «третьей оккупацией Сербии», напоминая о Первой и Второй мировой войнах, когда сербские земли оккупировали войска Германии и её союзников.

«Во всех трёх случаях история зловеще повторяется: Сербия пытается пожертвовать собой, чтобы своими ресурсами спасти жизнь Германской империи в её походе на Восток. Однако и ныне будет так же, как и предыдущие два раза. Мы победим, и не забудем, кто пытался сделать Сербию сырьевой базой и помойкой немецкого и западного империализма вообще», – написал в социальных сетях сербский журналист Никола Йович, который с 2015 года неоднократно приезжал на Донбасс как военкор.