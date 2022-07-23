Соглашение по зерну. Казалось бы, при чем тут Шойгу?

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Новости Украины

Почему соглашение по вывозу зерна из украинских портов подписывал от России именно министр обороны Сергей Шойгу, а не представитель МИДа или экономического блока правительства?

Во-первых, Шойгу еще со времен войны в Косово знаком с нынешним генсеком ООН Антониу Гуттеришем. На Балканах в «нулевые» он курировал вопросы беженцев, а Шойгу прилетал в статусе руководителя МЧС.

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Во-вторых, контролировать соблюдение договоренностей будут именно российские и турецкие военные, и Шойгу здесь выступает не только как глава оборонного ведомства, но и как дипломат высшего уровня.

«То, что Шойгу подписывал документ от России – вполне логично. От Турции – также был министр обороны Хулуси Акар. Остальные две стороны – скорее наблюдатели – генсек ООН и министр инфраструктуры от Украины. Это соглашение подписано в условиях вооруженного конфликта на территории Украины, но ключевые, решающие страны – Россия и Турция. Реализация соглашения зависит в первую очередь от военных России и Турции. Необходим контроль за действиями известных политических шулеров – украинской стороны. На слово им никто верить не будет. Важно контролировать, чтобы в судах, идущих в украинские порты, не поставлялось оружие для ВСУ. Также, очень интересно, сколько в итоге отгрузит зерна Украина. Или после отгрузки пяти миллионов тонн начнет тянуть время, вилять рыбьим хвостом и требовать «обеспечения безопасности в регионе» и гарантий контроля Украиной Одессы на неограниченное время?» – поясняет экономист Александр Дудчак.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, весь этап подготовки договоренностей согласовывался с ведомством Шойгу, поэтому участие министра в заключении итогового документа было логичным и правильным:

«Сергей Шойгу решал эти вопросы в рабочем порядке – мы просто пошли навстречу упрашиваниям о том, чтобы организовать зерновой транзит. Почему министр обороны подписал документ – потому что выполнять это все будут наши военные, поэтому логично присутствие министра, он отвечает за действия армии. Без него эти вещи были бы просто невозможны, поэтому Шойгу там был как представитель военных высшего уровня – выполнять-то, еще раз говорю, безопасность, досмотр, проход и прочие вещи будут военные», – пояснил Шурыгин.

Кроме непосредственно зернового вопроса в рамках визита Шойгу в Стамбул с его турецким коллегой были обсуждены и многие другие вопросы – от Сирии до Нагорного Карабаха, и участия турецких наемников в противостоянии на Украине.

«Это подчеркивает уровень договоренностей, которые достигнуты. Это не кто-то из депутатов или глав комитетов Госдумы, а человек, который занимает ответственный пост, находится рядом с президентом, в его ближайшем окружении. Второе – наверняка, общаясь с турецким коллегой, Сергей Шойгу обсуждал важные вопросы, так или иначе связанные со сферами, в которых мы соприкасаемся. Это и Сирия, и Ливия, возможно, Азербайджан, и те проблемы, которые завязаны на отдельный блок – это спецоперация. Безусловно, это поставки «Байрактаров», подготовка персонала для управления ими. В аэропорту Борисполя находятся турецкие самолеты, которые не могут вылететь – может быть, обсуждался вопрос, чтобы дать им коридор. Это и вопросы, связанные с присутствием на территории Украины ЧВК, наемников и граждан Турции, которые участвуют в боевых действиях. Плюс, значительная часть судов, которые находятся в украинских портах – это турецкие суда. Наверное, речь шла и о том, чтобы обеспечить их безопасный выход. Это успех российской дипломатии. В данном случае Сергей Кужугетович сосредоточил дипломатические функции. Речь идет о том, что именно его участие в переговорах позволило разрешить комплекс проблем, связанных с нашим экспортом и зерна, и удобрений. Ибо на фоне санкций и возникновения продовольственной проблемы мы не могли экспортировать свое зерно и удобрение за рубеж», – заявил эксперт Института стран СНГ, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.