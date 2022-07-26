«Соглашение по зерну узаконило российский статус Черного моря – мне стыдно» – Вакаров

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Новости Украины

После подписания соглашений по зерну украинские министры выглядят растерянными и некомпетентными, избегая любых личных мнений и комментариев относительно данной сделки.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что исходя из условий заключенной при участии РФ, Турции и ООН в Стамбуле сделки, Украина отказалась от претензий на черноморскую акваторию, предоставив ее политическим оппонентам.

«Большая «зрада» наступила. Сначала я изучил само соглашение, которое подписала украинская сторона с Турцией и ООН, а затем просмотрел много репортажей украинских, в том числе, пресс-конференцию, где выступали два министра – транспорта и агропромышленной политики, и заместитель министра, который на технические вопросы отвечал. Трагедия в чем заключается? Как аналитик говорю, что Черное море было – и оно стало внутренним морем РФ и Турции. Это соглашение закрепило статус внутреннего Черного моря. Оба министра говорили: «Мы ничего не сдали. Порты – наши. Что касается прибрежной зоны – безопасность наша. Никакой русский сюда не придет, все – наше». Когда начали журналисты задавать вопросы «А что мы из этого получим? Что Украина от этого получит? Мы будем продавать зерно – как?», назывались цифры, что мы можем продать зерно и получить миллиард или десять миллиардов долларов, старое это зерно или новое. Суть: оба министра стояли как мальчики. Люди напуганные, куда-то их отправили, они говорят что-то – мне было стыдно. Я работал в администрации, в Кабмине, я понимаю статус. И я вижу людей, который некомпетентны и боятся что-то лишнего сказать», – рассказал Вакаров.

При этом он добавил, что гарантий никаких Украине не давали.

«Они – загнаны в угол. Вижу в их лицах, что Украину как государство загнали. МИД за все эти дни выпустило пресс-релиз легкий, что «Да, мы что-то получили, но в принципе, это не совсем хорошо. И дальше уже вижу реакцию Британии, США. И когда вы пустили ракету в Одесский порт, Зеленский выступил с заявлением, что «Вот, русские такие плохие». Может быть, вы и плохие. Наверняка. Но когда читаю это соглашение, в нем нет никаких гарантий! В этом соглашении ничего не сказано о портах. В этом соглашении сказано о защите судов, которые ходят по морям, и инфраструктуры, связанной с навигацией. Все остальное – не вписывается», – поражался политолог.