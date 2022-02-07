Соглашение с Турцией угрожает Украине импортом рекордной инфляции

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Новости Украины

Подписанное с Турцией соглашение о свободной торговле грозит Украине инфляционным шоком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

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«Знают ли власти Украины, что в эти зимние дни наступившего 2022 года Турция – это самая рисковая для инвестиций страна на развивающихся рынках?! И неужели, как и Турцию, нас ожидает мощный инфляционный шок?!», – отмечает экономист.

Он обращает внимание, что рекордно высокая инфляция в Турции в прошлом месяце поднялась до 48,7% после 36,1% месяцем ранее, с чем власти никак не могут справиться.

«Наконец, надо всем украинцам понять, что Украина, подписав с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли, будет получать из этой страны просто рекордную внешнюю инфляцию. Что ж, посмотрим, как будет выкручиваться украинская власть, но вероятнее всего – это будет привычный способ – за счет оставшихся сбережений и скудных зарплат нашего нищего и очень терпеливого населения. Кстати, не поэтому ли Национальный банк уже ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов?», – резюмирует Гончаров.