Соглашение с Турцией угрожает Украине импортом рекордной инфляции

07.02.2022  10:25 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Украина
Новости Украины

Подписанное с Турцией соглашение о свободной торговле грозит Украине инфляционным шоком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Подписанное с Турцией соглашение о свободной торговле грозит Украине инфляционным шоком. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Знают ли власти Украины, что в эти зимние дни наступившего 2022 года Турция – это самая рисковая для инвестиций страна на развивающихся рынках?! И неужели, как и Турцию, нас ожидает мощный инфляционный шок?!», – отмечает экономист.

Он обращает внимание, что рекордно высокая инфляция в Турции в прошлом месяце поднялась до 48,7% после 36,1% месяцем ранее, с чем власти никак не могут справиться.

«Наконец, надо всем украинцам понять, что Украина, подписав с Турцией соглашение о Зоне свободной торговли, будет получать из этой страны просто рекордную внешнюю инфляцию.

Что ж, посмотрим, как будет выкручиваться украинская власть, но вероятнее всего – это будет привычный способ – за счет оставшихся сбережений и скудных зарплат нашего нищего и очень терпеливого населения. Кстати, не поэтому ли Национальный банк уже ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов?», – резюмирует Гончаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть