Согласилась только Британия – придётся жечь «Челленджеры» вместо «Леопардов»

Великобритания – единственная страна НАТО, которая передаст Украине тяжелые танки «Челленджер». Как отметил сегодня глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции на базе Рамштайн, «это первый раз, когда такие тяжелые танки будут переданы Украине».

При этом США не собираются поставлять свои «абрамсы», а Германия – «леопарды».

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«Да, там есть танки. Не только мы, но и другие страны продолжают предоставлять танки. У меня нет объявлений на этот счет. Но вы слышали, что сказал министр обороны Германии о том, что они не приняли решения по «леопардам», – сказал Остин.

Однако основу западной помощи Украине составят механизированные артустановки и боевые машины пехоты. Будет передано 59 «брэдли», 90 «страйкеров», 53 противоминных машин, защищенных от засад, и 350 «хамви».

«Это очень серьезный пакет помощи. Если их будут должным образом задействовать, они смогут сыграть серьезную роль. Мы делаем все необходимое для того, чтобы у них была обороноспособность и возможности для использования этих вооружений. Мы будем увеличивать объем помощи. В прошлом нам не всегда это удавалось. Украинские войска обучаются обращению с этими БМП, как создать возможности для маневра и как использовать возможности для преодоления препятствий. Я считаю, что это позволит украинцам успешно действовать в ближайшее время. Это не зависит от какой-то единственной платформы. Это комбинированные усилия, и я думаю, что они сыграют решающую роль», – вещал Остин.

Израильский военный эксперт Яков Кедми критически оценил натовскую военную помощь Украине.

«Больше, чем «брэдли» и чем «мардер», американцы поставляют украинцам бронетранспортеры М113. У нас в Израиле уже 5-7 лет запрещено на этих бронетранспортерах приближаться к линии боя. Это является военным преступлением! Потому что они совершенно не приспособлены к современному уровню огня, они не выдерживают малейшего серьезного попадания. Поэтому у нас на этих бронетранспортерах на линии огня не появляются. Один раз в нарушение приказа это было – экипаж сожгли. А «мардер» они поставят 30-40 штук, это не сыграет никакой военной роли. А больше у них нет! «Брэдли» у американцев больше нет, чтобы поставить кому-то. Даже поставить их – это уже проблема. Потому что их надо обслуживать. А это запчасти, это складские помещения, это надо готовить техников. Для 40 бронетранспортеров готовить новые технические материалы, склады и техников – это просто безумие с военной точки зрения», – сказал Кедми в эфире «Вести ФМ».