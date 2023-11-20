Согласиться с созданием второго русского государства было ошибкой росвласти в 90-х, – Рогозин

Сохранение за самостийной Украиной лучших советских предприятий и сильнейшей части советской армии было огромной ошибкой со стороны России.

Об этом в эфире видеоблога «Вопреки цензуре» заявил бывший глава Роскосмоса, участвующий в СВО сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рогозина, российского руководство того времени должно было понять, что двух дружественных русских государств по соседству быть не может.

«Хрущев в своей политической борьбе в Москве искал для себя некую мощную поддержку, на что опереться. И понимал, что опереться просто на советское болото на Украине невозможно – ему нужно было опереться на что-то очень жесткое, твердое, непримиримое. И этим непримиримым был украинский национализм.

То есть, Хрущев тогда еще, в 50-60 годы поднимал эту волну. Брежнев тоже старался на это опираться – не на, может быть, украинский национализм, но на Украину, уже такую, очень гордую, очень самостоятельную в составе Советского Союза.

Поэтому туда переводились лучшие кадры, формировались лучшие производства и предприятия. Я могу их перечислить даже: Николаевские верфи, которые строили авианосные соединения и авианосные корабли, – это Украина, николаевский завод «Зоря-Машпроект», – это морское турбогазостроение, это «Мотор-Сич», Запорожье – уникальное предприятие, которое делает авиационные двигатели, Антоновский завод в Киеве, Харьковский тракторный завод, Днепропетровский «Южмашзавод» и КБ «Южное» – это лучшие космические ракеты, а также ракета «Воевода», «Сатана» – основа нынешних ядерных сил России.

Понимаете, это все советская Украина была.

А армия – основой Вооруженных Сил Украины были три самых лучших, мощных военных округа: Прикарпатский, Одесский, Киевский. Это были военные округа Советской Армии, которые были сосредоточены на самом опасном, западном направлении.

Поэтому это надо было быть идиотом, безумцем, чтобы дать Украине независимость и передать им все, в том числе армию. Это преступление.

Надо было понять, что не может существовать два русских государства», – заявил Рогозин.