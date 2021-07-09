«Согласно этике BLM, монголы должны падать перед нами на оба колена» – помощник Путина

09.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Вопрос даже не в том, что именно вливает «новая этика» Запада в традиционные общества, а с какой агрессией продвигаются эти «ценности», и как далеко может завести их абсурдность.

Об этом в эфире RTVI заявил помощник президента России Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Вы, наверное, видели скандал с «ВкусВилл», то есть, вроде бы «новая этика», можно снимать в рекламе людей, например, с нетрадиционной ориентацией, а с другой стороны – реакция общества показала и доказала, что ничего хорошего в нашем обществе, и ни к чему хорошему не приведёт. Мы не готовы? Тем более на Западе эти ценности приобретают всё большее значение», – отметила в беседе с гостем студии телеведущая Тина Канделаки.

«Вопрос ведь не в людях, которых используют в рекламе, и даже не в ценностях, – прокомментировал Мединский. – Вопрос в том, какими средствами, как, насколько агрессивно эти ценности продвигаются. Я не хочу давать моральные оценки – что такое хорошо, и что такое плохо, хотя мог бы, но должность сдерживает в плане дачи резких оценок. Другое дело, что мы видим, как новые этические ценности активно навязываются обществу вне зависимости от того, готово к ним общество или нет». «Мы видим, как в футболе большая часть сборных, я даже не знаю, в честь чего, как бы это сказать, в честь солидарности с прапрапрапрадедами нынешних афроамериканцев, встают на колено перед матчем. Что они этим символизируют, чувство исторического покаяния? Кто перед кем кается, за что? Вот, Монголия – большая красивая страна, я не знаю, насколько там развит футбол, но если там есть национальная сборная, то надо потребовать, чтобы они тоже вставали перед нами на колено, может быть, даже на два. Поскольку тот исторический урон, который нам нанесли потомки Чингисхана, он колоссальный. Он несопоставим с ущербом от рабства афроамериканцев. Я просто требовал бы это, в конце концов, почему – нет? Поэтому тут можно далеко зайти. Зачем это делается, я не понимаю», – добавил советник Владимира Путина.