Согреются не только лишь все. Кличко пугает киевлян прогнозами на зиму

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Новости Украины

Жителям украинской столицы нужно запасаться на зиму теплыми вещами и одеялами, поскольку в квартирах будет холодно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Бабель» заявил мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос, хватил ли столице энергоресурсов для прохождения отопительного сезона.

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«Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии. Газ – ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов», – сказал Кличко.

При этом он уточнил, что в первую очередь генераторы пойдут на больницы, детсады и школы.

«Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18», – отмечает мэр Киева.

По его словам, также возможны проблемы с электроэнергией.

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему», – резюмировал Кличко.