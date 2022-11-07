Сохранение режима Зеленского не может обсуждаться с Западом – Мирошник

Новости Украины

Вопросы территориальной принадлежности новых территорий РФ, наряду с Крымом и Севастополем не будут обсуждаться ни на каких переговорах с Украиной.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирошника, предметом для переговоров может быть лишь сохранение за оставшейся территорией Украины государственности.

«В принципе, обсуждение того, что Украина, как тоскичный субъект, точнее не Украина, а украинский режим. Украина – это территория, не об этом идет речь – о токсичном, сформированном американцами режиме. Он существовать для нас безопасно для России не может. Она не может существовать, потому что независимо от того, где мы остановимся, как остановимся и будем договариваться о мире – будет ли это только правобережная Украина или будет ли это только часть западной Украины или еще что-либо, Запад получит просто время для передышки, для того, чтобы американский ВПК заработал в большем объеме и нафаршировать Украину еще большим количеством вооружений. Поэтому здесь обсуждать нечего – здесь нужно обсуждать только вопрос, каким образом вся эта история может закончиться и как будет демонтирован украинский режим. То есть, Зеленский сам себе отрезает все пути к отступлению. Вернее, это не он там многие вещи делает, тем не менее, декларативно говорится, что «мы не будем вести переговоры о мире, пока Украина не будет освобождена от российских войск». Этот вопрос не обсуждается, в принципе. Не обсуждается вопрос в принципе о передаче контроля над четырьмя территориями, которые вошли, новые территории, не обсуждается вопрос о Крыме. Эти вопросы в принципе не должны обсуждаться, они не входят в зону сделки. Здесь вопрос о том, будет или не будет государственное образование под названием Украина. То, что оно не будет в виде режима Зеленского – это тоже факт, вопрос, через сколько времени и какими усилиями для России будет ликвидирована эта опасность», – заявил Мирошник.