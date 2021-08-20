Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС, о чем волнуется ФРГ.

Об этом сагодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве заявил презадет РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту – даже после того, как она покинет своей пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» на 2 тыс км короче украинского маршрута, экологически безопасней, в 5 раз сокращает выбросы углеводородов в атмосферу и дешевле транзита через Украину.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров – сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь.

Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом зеленой повестки, которая уже осуществляется в Европе, встает вопрос, будут ли у нас вообще закупать газ и сколько. Это предмет для обсуждения.

В любом случае – это вопрос чисто коммерческого характера. Мы не только готовы это обсуждать, мы реально готовы к этому идти. Особенно это касается поставок в южную Европу. Объемы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет», – заключил Путин.