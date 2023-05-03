Сохранение Украины в планы США не входит – Патрушев

Олег Кравцов.  
03.05.2023 11:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вашингтон идет на продолжение войны с Россией, руководствуясь принципом «до последнего украинца».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Извес­тиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, зачем США нужна Украина.

Вашингтон идет на продолжение войны с Россией, руководствуясь принципом «до последнего украинца». Об этом,...

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У него поинтересовались, зачем США нужна Украина.

«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», – сказал политик.

По его словам, 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое.

«А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», – резюмировал Патрушев.

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