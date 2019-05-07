«Сохраним «сепаратистам» гражданство, чтобы судить за измену» – Тука

07.05.2019

Киев должен разделять получивших российские паспорта жителей Донбасса и Крыма на несколько категорий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наших граждан, которые получают паспорта РФ, нужно разделять. Одно дело, когда человек с оружием в руках воюет против украинской армии, Нацгвардии и полиции и, желая в дальнейшем избежать ответственности за свои действия, хочет получить российский паспорт, чтобы в дальнейшем или пытаться прятаться за пределами Украины и России, или, может, просто на территории России.

Совсем другое дело, когда люди вынуждены, когда их будут принуждать, например, политическими или экономическими мерами. Как это, фактически, происходило в Крыму во время аннексии. Огромное количество граждан Украины, которые постоянно проживают в Крыму, были вынуждены сменить гражданство. При этом, подавляющее большинство не отказалось от украинского гражданства. Они фактически сейчас являются гражданами двух стран», – сказал Тука.

Также он полагает, что жителей Крыма и Донбасса нельзя лишать украинского гражданства, потому что тогда их нельзя будет преследовать за «измену» Родины.

«Нужно ли сейчас лишать крымчан украинского гражданства? Я считаю нет. Жителей оккупированных территорий Донецка и Луганска, которые выявят желание получить паспорт РФ, тоже не стоит лишать украинского гражданства.

Потому что есть ряд вопросов, на которые я не получил ответа. Например, человек обвиняется в измене Родине. И мы его при этом будем лишать собственного гражданства? Как тогда его преследовать, за что? За измену какой Родины, если он не является гражданином этой страны», – добавил замминистра.