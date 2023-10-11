«Сохранить бы оставшееся»: в Киеве хоронят мечты о наступлении

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Украине можно не мечтать о новом наступлении, а сосредоточиться на том, чтобы сохранить хотя бы то, что сегодня находится под ее контролем.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, таких объемов западной помощи, какие поступали на Украину с начала этого года, уже не будет.

«Исходить надо из того, что тех объемов военной помощи, которые были весной, увы, нам не видать. Можно мечтать, но военно-промышленный комплекс у нас пока, кроме презентаций и выпуска боеприпасов, там что-то наладили, но по-прежнему ребята с «нуля» жалуются, что дефицит даже тяжелого пехотного вооружения – минометы, крупнокалиберные пулеметы, боеприпасов к ним. О чем говорить? Совершенно очевидно, что в этой ситуации мечтать о полномасштабном наступлении может только совершенно оторванный от реальности человек. А здесь важно не потерять еще, хотя бы сохранить те позиции, которые на сегодняшний день», – заявил Золотарев.