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Новости Украины

В битве за Донбасс близится переломный момент. Свидетельство тому – бегство ВСУ из Северодонецка и организация очередного «котла» в районе населенного пункта Горское.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил ветеран боевых действий Роман Насонов.

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«Меня просто умиляет, как работает украинская пропаганда по поводу бегства с позиций ВСУшников. Чуть ли не победили, но пришлось «героически» отойти. На самом деле было самое настоящее бегство под огнём, которое позволит нашим военным развить преимущество на данном участке. Взятие Северодонецка и Лисичанска – ключевая задача союзнических войск. Украинские войска ранее организовали там глубоко эшелонированную оборону, а также использовали мирных жителей в качестве живого щита. Настал переломный момент. Кольцо сжимается. При этом окруженная украинская группировка сильно истощена. Участились случаи дезертирства и сдачи в плен. Возможно, в самое ближайшее время мы станем свидетелями сдачи в плен боевиков «Айдара». Но, что ещё важнее – сохранить холодный рассудок и развивать наступление без потерь среди личного состава союзнических частей», – заявил Насонов.