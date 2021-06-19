Сохранит ли «Единая Россия» конституционное большинство – главная интрига выборов

Партия «Единая Россия» вновь получит большинство мест в Госдуме РФ на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Такой прогноз сделал работающий с «ЕР» политолог Алексей Чеснаков на круглом столе в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите на рейтинги партий то у Единой России 32%, которые сегодня дал Фонд общественного мнения, а у всех остальных трех партий, которые переходят пятипроцентный барьер, – 28%…

Что касается пересчетов, мы это все пересчитывали, разумеется… И вот сегодня мы можем спрогнозировать подобное распределение. То есть «Единая Россия» 120 мандатов, КПРФ 41 мандат, ЛДПР 38 мандатов и «Справедливая Россия» 26 мандатов. Это стартовые условия….

И здесь многое будет зависеть не только от самих партий, но и от того, как будут их конкуренты выступать. Например, на прошлой неделе, когда мы проводили подобные замеры, у «Единой России» было чуть больше даже, 122 места, по нашим предпрогнозам.

Из-за того, что просели все три другие партии, которые должны были пройти вот этот самый барьер. То есть, если конкуренты выступают хуже, «Единая Россия», даже теряя один процент, может получить гораздо больше, чем при других обстоятельствах», – сказал Чеснаков.