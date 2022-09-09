Сохраняется угроза окружения Изюма. ВС РФ перебрасывают резервы

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Новости Украины

Украинские формирования не снижают активности в районе Балаклее, пытаясь развить успех своего наступления на Харьковщине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие боевую активность на этом направлении.

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«1. В районе Купянска ночью отбивали активность ДРГ противника. Город полностью под контролем ВС РФ. 2. В районе Шевченково и в самом Шевченково продолжались боевые действия. 3. Ситуация в районе Балаклеи и к востоку от Балаклеи не ясна. Поступают сообщения о каких-то боях в районе Балаклеи. 4. Продолжается просачивание противника в направлении Изюмской трассы. Противник сохраняет высокую активность выброшенных вперед ДРГ. 5.По ряду сообщений на направление зашли достаточно серьезные резервы ВС РФ. 6. Отмечается продолжение переброски резервов ВСУ через Чугуев в направлении на Балаклею и Шевченково», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

Находящийся непосредственно в районе описываемых боевых действий автор телеграм-канала «Записки ветерана» отмечает, что «если немедленно не предпринять меры, наша группировка в Изюме может оказаться в окружении».

«При этом я знаю, что при грамотном подходе радостных нацистов можно подловить на противоходе и самих загнать в котел. Наши военные, которые сейчас действуют в этом секторе, прекрасно понимают, о чем я говорю. Расчёт командования ВСУ сейчас на быстроту, превосходство в численности и нерасторопность наших войск. Необходимо максимально быстро реагировать на оперативную обстановку на фронте и умело маневрировать резервами. Что, собственно говоря, сейчас и делают наши «пожарные команды» под Купянском. Снова хочу похвалить артиллерию и авиацию. В основном именно благодаря им у наступающих нацистов большие потери. И последнее. Хватит ныть. С 24 февраля говорю – война. А вы мне СВО, СВО…», – резюмирует автор.

Примечательно, что некоторые местные жители радостно встречают ВСУ.

«Сейчас хохлы выкладывают видео, как радостно местные из Балаклеи и окрестностей встречают свиновойска. Уверен, вернёмся назад, они тоже будут «радостно встречать». Ладно бабы, но на видео есть и мужики. Плохо быть таким «мужиком», который всех боится и всех радостно встречает», – возмущается блогер и бывший ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский).

О поддержке местного населения сообщает и Генштаб ВСУ.

«Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери», – отчитывается украинский Генштаб в своей утренней сводке.

Впрочем, военкор Александр Коц надеется, что ВС РФ сохраняют частичное присутствие в Балаклее.

«Генштаб ВСУ в своей сводке впервые заявил о наступлении в Харьковской области, но о взятии контроля над Балаклеей там ничего не сказано. Зато говорится, что ВС РФ «пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское». Откуда эвакуировать? Это населенные пункты к востоку от Балаклеи. Эвакуировать раненых в них можно только из города, о взятии которого уже заявил Зеленский. Учитывая, что украинская сторона пока не выкладывала пруфов из восточной стороны Балаклеи, а также с 65-го арсенала, можно предположить, что контроль над городом – частичный. Хотя понятно, что, если там и остаются наши подразделения, они фактически находятся в оперативном окружении. Коридор на Бородоярское находится под огневым контролем противника», – пишет Коц.

Кроме того, военный корреспондент Евгений Поддубный, находящийся в Купянске сообщает о подходе российских подкреплений:

«Ночью значительные резервы ВС РФ переброшены в Харьковскую область».