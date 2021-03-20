Сохраняю все свои эфиры ток-шоу для СБУ и будущих поколений – Ницой

20.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

СБУ должна заархивировать все эфиры ТВ со словесными перепалками на тему украинства, чтобы будущие поколения понимали, что их предки боролись за дело дерусификации, а потому у них не было времени заниматься экономикой страны.

Об этом в эфире «4 канала» заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я себя чувствую спецназом, который закидывают на вражескую территорию выполнить какое-то задание. Я решила показать украинцам, что можно бороться и отстаивать свои права не только в тёплой ванночке, как тут, а в том, что я хожу на вражескую территорию, я их не боюсь, я вступаю с ними в бой там. Иногда – да, получаю, как от Колесникова кучу матов (бывший вице-премьер Украины в эфире ток-шоу назвал Ницой «блохастой сучкой» – ред.), ну, на войне как на войне», – заявила националистка.

Также она себе в заслуги записала то, что кроме неё никто не ставит вопроса дискриминации украинцев.

«И я решила, что мне надо это зафиксировать. И я все эти эфиры, во-первых, сохранила себе, во-вторых, я прошу СБУ все эфиры со мной заархивировать. Чтобы потом через много лет поднять то из архива, и пусть подрастающее поколение, журналисты, например, изучают, как мы, украинцы, боролись за своё право на свой язык. К сожалению, у нас не было времени заниматься экономикой, мы укрепляли наше мировоззрение, извините, дорогие дети, теперь это ваше дело. Зато вы знаете, кто нам мешал», – рассказала Ницой.