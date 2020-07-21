«Сокол Жириновского», отправленный в Хабаровск, не вышел к протестующим

21.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В Хабаровске одиннадцатый день не утихают протесты в поддержку арестованного и снятого с должности президентским указом Сергея Фургала, при этом прибывший ему на замену однопартиец Михаил Дегтярев воздержался от встречи с манифестантами.

Свое нежелание пообщаться с участниками уличных акций Дегтярев объяснил занятостью и опасностью заразиться коронавирусом.

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В день приезда в Хабаровск Михаила Дегтярева город встретил врио губернатора новыми протестами. В этот раз перед зданиями правительства собрались около тысячи человек, скандировавших «Я, мы, он, она – за Фургала вся страна!», «Пока мы едины, мы непобедимы!». «Свободу!», «Свободу Фургалу, свободу России!», «Дегтярев, выходи!».

Однако Михаил Дегтярев на улицу к протестующим не вышел, ограничившись пока форматом пресс-конференции.

«Мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично… Давайте друг друга беречь. Я в окно посмотрел, там социальная дистанция, конечно, не выдерживается. Ну, есть опасность определённая. Действительно, зараза есть», – сказал чиновник.

Также Дегтярев пообещал, что если Сергея Фургала оправдают, то он оставит пост: «Если Фургала оправдают, я вещи собираю и уезжаю. Конкурировать на выборах не буду. Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи».

Сам Фургал, похоже, тоже лелеет надежды на свое возвращение в край и намекает на некоторое предательство (тут можно вспомнить грозные обещания партийного босса Владимира Жириновского устроить восстание и сложить мандаты всей думской фракцией, забытые после назначения Дегтярева).

«Я все-таки надеюсь, что тут (в заключении) надолго не задержусь, – заявил арестованный членам Общественной комиссии, навестившим его в СИЗО «Лефортово». – Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть».

Политолог Илья Гращенков полагает, что ситуация в Хабаровске будет использоваться Владимиром Жириновским для торгов с Кремлем.

«Когда рекордный в Хабаровском крае рейтинг ЛДПР упадет, хотя бы до 20%, а Дегтярев окончательно дискредитирует свое назначение и хабаровчане (по замыслу авторов этого сценария), запросят местного хозяйственника…, ЛДПР опять сможет снять свой профит. Сдать регион – это тоже игра, которая будет вестись уже в иных условиях 2021 года, а значит и ставки могут вырасти. В любом случае, ожидать, что ЛДПР убежит из края с поджатым хвостом – глупо. Жириновский в любой момент может вновь пригрозить революцией, потребовать освобождения Фургала (кстати, посмотрим, как пройдет суд над ним), тем самым качнув рейтинг вверх», – прогнозирует Гращенков.