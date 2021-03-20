Соколы Жириновского разлетаются в разные стороны

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР стали высказываться и поступать вразрез с позицией лидера партии Владимира Жириновского в поддержку несистемной оппозиции и «европейских ценностей».

Так, депутат Сергей Иванов единственный из фракции проголосовал против законопроекта про публичное оскорбление ветеранов.

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«Я категорически против того, чтобы за это людей лишали свободы. Это Средневековье. Это все политически ангажировано после так называемого дела Навального», – пояснил Иванов свою позицию в интервью телеканалу RTVI.

Другой жириновец Дмитрий Свищев, осудил решение российской бригады арбитров Сергея Карасева не принимать участие в акции Black Lives Matter и не становиться на колени перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если мы хотим интегрироваться в европейский футбол, надо, конечно, внимательнее относиться к таким вещам. Акция все-таки международная. Не могу судить о личных мотивах арбитров, но для меня ситуация удивительна. Если мы судим европейский матч, знаем об этом международном движении, поддерживающих чернокожих, зачем отрываться от мира? Снова становимся красной тряпкой для европейского сообщества. Но вообще надо лучше разобраться в ситуации и не рубить с плеча. Думаю, наши ребята все-таки не совсем вникли в эту историю», – сказал Свищев.

Еще одна оппозиционная думская фракция – КПРФ – переживает раскол. Группа депутатов во главе с Валерием Рашкиным активно поддерживает несистемную либеральную оппозицию. Эксперты объясняют это желанием воспользоваться системой «Умного голосования» (УГ) блогера-уголовника Алексея Навального.