«Сокращение выплат военным плюс рост налогов и тарифов» – Украине не хватает денег

Вадим Москаленко.  
14.09.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 339
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украине не хватает порядка 20 миллиардов долларов, чтобы продолжать воевать до конца 2026 года. Дыру планируют закрывать повышением налогов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В бюджете этого года по-прежнему не хватает средств на войну, дефицит порядка 300 миллиардов гривен до конца года. Первые подсчеты Минобороны показали, что не хватит 417 миллиардов гривен, но в ходе обсуждения снизили до 280 миллиардов.

А с учетом других ведомств – НацГвардии, СБУ, ГУР, и других – сумма составляет приблизительно 300 миллиардов гривен, несмотря на то, что регулярно вносились изменения в бюджет, а в июле уже пересматривали и добавляли 400 миллиардов», – сказал Бортник.

«Война становится все более тяжкой и все более дорогой. МВФ считает, что Украина недооценивает свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие два года на 20 миллиардов долларов.

Разногласие возникло в ходе переговоров в Киеве на этой неделе. Власти Украины прогнозируют, что им потребуется 37,5 миллиардов долларов в 26-27 годах, тогда как МВФ оценивает общую сумму на 10-20 миллиардов больше.

Будут сокращать, будут снова секвестрировать, проводить проверки военных выплат, поскольку МВФ считает, что денег нужно больше, и Украина должна их найти внутри. Будут повышаться налоги, скорее всего уже с этой зимы, в следующий сезон точно нас ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – добавил он.

