«Сокращение выплат военным плюс рост налогов и тарифов» – Украине не хватает денег
Украине не хватает порядка 20 миллиардов долларов, чтобы продолжать воевать до конца 2026 года. Дыру планируют закрывать повышением налогов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В бюджете этого года по-прежнему не хватает средств на войну, дефицит порядка 300 миллиардов гривен до конца года. Первые подсчеты Минобороны показали, что не хватит 417 миллиардов гривен, но в ходе обсуждения снизили до 280 миллиардов.
А с учетом других ведомств – НацГвардии, СБУ, ГУР, и других – сумма составляет приблизительно 300 миллиардов гривен, несмотря на то, что регулярно вносились изменения в бюджет, а в июле уже пересматривали и добавляли 400 миллиардов», – сказал Бортник.
«Война становится все более тяжкой и все более дорогой. МВФ считает, что Украина недооценивает свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие два года на 20 миллиардов долларов.
Разногласие возникло в ходе переговоров в Киеве на этой неделе. Власти Украины прогнозируют, что им потребуется 37,5 миллиардов долларов в 26-27 годах, тогда как МВФ оценивает общую сумму на 10-20 миллиардов больше.
Будут сокращать, будут снова секвестрировать, проводить проверки военных выплат, поскольку МВФ считает, что денег нужно больше, и Украина должна их найти внутри. Будут повышаться налоги, скорее всего уже с этой зимы, в следующий сезон точно нас ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – добавил он.
