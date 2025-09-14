«Сокращение выплат военным плюс рост налогов и тарифов» – Украине не хватает денег

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает порядка 20 миллиардов долларов, чтобы продолжать воевать до конца 2026 года. Дыру планируют закрывать повышением налогов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В бюджете этого года по-прежнему не хватает средств на войну, дефицит порядка 300 миллиардов гривен до конца года. Первые подсчеты Минобороны показали, что не хватит 417 миллиардов гривен, но в ходе обсуждения снизили до 280 миллиардов. А с учетом других ведомств – НацГвардии, СБУ, ГУР, и других – сумма составляет приблизительно 300 миллиардов гривен, несмотря на то, что регулярно вносились изменения в бюджет, а в июле уже пересматривали и добавляли 400 миллиардов», – сказал Бортник.