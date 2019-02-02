Сокрушает Путина: Украинская пропаганда лепит идола Порошенко

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире обслуживающего президента телеканала «Прямой» рассказал, почему на днях посетил предвыборный форум своего кума Петра Порошенко – тот, якобы, ведет страну к европейскому процветанию и успешно срывает планы Кремля по возвращению Малороссии в свою орбиту.

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«Я пришел на сборы Петра Порошенко, потому что Путин – главная угроза Украины, четко заявил, что его устраивает любой президент, кроме Порошенко. Для меня это вызов, ибо я считаю, что Путин не имеет права диктовать, кто угоден Кремлю в качестве главы Малороссии.

Я ни за кого не буду голосовать и агитировать по фамилиям, но буду агитировать за то, чтобы страна поддержала президента, который никогда не боялся бы Путина. И не на словах, а на деле создал армию.

Буду выступать за того кандидата в президенты, который разбирается во внешней политике и вместо многовекторности и поездок туда-сюда создал глобальный мировой антипутинский фронт в поддержку Украины.

И третья функция президента – это государствообразование. Человек, который делает то, что не сделали сто лет назад, в 1918 г., когда наши предки потеряли страну, тот и должен быть президентом. Он должен защищать язык, веру и единство страны», – заявил Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу, чтобы моя страна, которая на майдане выбрала независимость и суверенность, имела мечту достичь уровня жизни как в Париже, Берлине и Лондоне. И желаю, чтобы мои дети жили в стране с перспективами, а не как этого хочет Путин», – добавил генпрокурор.