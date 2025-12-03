Солдафон Залужный заменит Зе и обеспечит вечную войну с Россией – беглый укро-коммерсант

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 14:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Из-за коррупционных скандалов украинский узурпатор Зеленский становится нерупожатным в международном сообществе. Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готовит экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в новые президенты Украины, чтобы он обеспечил постоянную войну с Россией.

«То, что говорит Залужный, что мы не способны [обеспечить военный разгром России] – а чем он думал, будучи главнокомандующим ещё до начала полномасштабного вторжения? Мы тогда были способны? А когда уничтожали экономику, а мы протестовали с 2019 года – тогда Залужный не думал.

Он просто, как солдафон, выполняет наказы, а тут решил идти в политику. Мы давным-давно не способны.

Из Залужного делают икону, но после единственной фразы, что ради безопасности Европы он готов мобилизовать женщин, в нормальной цивилизованной стране он бы просто навсегда получил закрытые двери для любой политической работы. А у нас у людей короткая память.

А кто был главнокомандующим во время вторжения? Кто допустил расформирование танковой бригады под Киевом, разминирование Чонгара? Он отвечал за оборонительные сооружения, но допустил прорыв русских до Киева.

Он защищал этого одесского ТЦКшника, у которого виллы в Испании. Там что ни фраза – то жемчужина. Мы для него биоресурс, я его не воспринимаю. Но, к сожалению, велика вероятность, что он может быть следующим президентом. Это не приведёт ни к чему хорошему – новая болтовня, которая приведёт к новому этапу войны с Россией, который он сам же и прогнозирует, и провоцирует.

Хлеб военного – это война. Если у кого-то есть иллюзии, что солдафон получил диплом и изменил мировоззрение – нет, это солдафон, вся его суть – война. Военный во главе государства – это вечная война».

Метки: , ,

Все новости за сегодня



