Солдат не думает о Пятихатках, для него каждый метр важнее галактики – Сладков

Стратегические успехи в отражении контрнаступления ВСУ еще впереди, а пока российская армия держит ситуацию под контролем.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы удерживаем ситуацию в стабильном состоянии. Нам сейчас это надо, поскольку проводим большие мероприятия в рамках усилий военно-промышленного комплекса, наращиваем наш снарядный, ракетный, бомбовый потенциал. Сегодня уже можем снять ряд техники со сладов, чтобы поставить новую, и она у нас есть. То есть мы не гребем по сусекам, а планово меняем технику, отправляем в действие стоящую в запасе. Всё стабильно. Действуем, работаем, трудимся, не даём врагу возможности продвинуться хотя бы на метр или километр – все под нашим контролем», – подчеркнул он.

Сладков сообщил, что контроль над населенным пунктом Пятихатки на какое-то время перешел к противнику, но после вновь вернулся к российским военным.

«По моим данным, Пятихатки мы у противника отбили, но противник все равно имеет ряд инициатив на этом Василевском направлении, хотя ему там сложно, потому что рельеф местности на многих участках не позволяет туда подводить технику. Даже окружённый боец, экипированный с боекомплектом, не сможет подняться по некоторым склонам оврагов, пересекающих эту местность. А то, что касается Пятихаток, да, противник заходил. Но по моим данным, мы их отбили», – уточнил военкор.

Он не стал давать оценку стратегическому значению взятия или оставления какого-либо из населенных пунктов на Запорожском направлении, поскольку в окопах об этом не думают.

«В окопах не думают о стратегии, это уровень подвига одиночного солдата или подразделения, отделения. Там нет мыслей о том, как это отзовётся в штате Кентукки, или как в Китае прокомментирует задачу взятия какого-то населённого пункта. У солдата своя война. Он воюет за каждый метр, как за целую планету. Поэтому сложно сказать, невозможно сказать, что мы стратегически что-то отдаём или не отдаём – человек платит жизнью за каждый метр, за метр своей обороны, за свой сектор обстрела, и не отходит. Для него здесь целая галактика сосредоточена. Ему все равно, по большому счету, что там скажут, как он воюет сейчас и за этот метр», – отметил Сладков.