Солдат не хватает, нам нужна ротация бойцов на передовой – полковник Баранец

Находящимся в зоне СВО более двух лет российским бойцам нужна ротация.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Баранца, России не хватает личного состава на передовой. К слову, президент России недавно сказал, что мобилизация для СВО не требуется.

«Понятно, что сейчас мы собрались до 26-го года делать нашу армию полуторамиллионной. Это большое опоздание. Второй момент – вы поймите, люди устали, вы же об этом прекрасно знаете. Два с лишним года воюют, нужна же ротация. Уже народ об этом говорит – нельзя обмануть психологию войны. Люди, которые на передке, они нуждаются в реабилитации, а значит, нужно потихоньку подтаскивать свежие силы.

Да, нам говорили, что у нас в рукаве есть целые дивизии, полки, что мы армии, корпуса – но это потом, а сегодня, будем говорить прямо, нам не хватает солдат на линии боевого соприкосновения, как бы это ни звучало с моей стороны панически, давайте говорить прямо», – заявил Баранец, не уточнив, откуда у него эти данные.