Солдат США в Болгарии больше, чем болгарских – местный политик

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США ввели в Болгарию свой контингент, заставив при этом сократить количество болгарских солдат.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США ввели в Болгарию свой контингент, заставив при этом сократить количество болгарских солдат. Об...

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«На нашей территории есть четыре не натовские, а американские военно-воздушные базы, которые пичкают достаточно большим количеством американских солдат, которые количественно драматически больше, чем вся болгарская армия, которую нам разрешили оставить.

Из 160-тысячной социалистической сейчас формально это 23 тысячи штыков. Но это не 23 тысячи штыков, количество штыков – 2 700 с небольшим, а остальное – это офисный планктон в форме, собаки, кошки и блохи на них. И какой-то обслуживающий персонал.

То есть это такая бутафорская армия. Нам говорили, что чем меньшей она будет, тем более высокотехнологичной и боеспособной она будет. Сначала многие этому верили – если бюджет на сто с чем-то тысяч передать на 20 с чем-то, звучит как универсальные солдаты как минимум. На самом деле, все с точностью наоборот», – заявил Пасков.

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