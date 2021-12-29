Солдат ВСУ в Донбассе застрелился прямо на боевом посту

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Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории ДНР старший солдат одной из воинских частей ВСУ совершил самоубийства путём выстрела в голову из штатного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры «Объединённых сил», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ведомстве сообщили, что 28 декабря мариупольской спецпрокуратурой «ООС» была получена информация об обнаружении без признаков жизни военнослужащего-контрактника, 1985 года рождения, уроженца Запорожья.

«Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы», – информируют в пресс-службе.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Также рассматриваются такие версии, как умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.