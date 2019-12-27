27.12.2019, Донецк, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество
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Солдатам, защищающим Донбасс на передовой, передали подарки

Передача новогодних подарков военнослужащим, защищающим рубежи ДНР, состоялась в рамках акции «Посылка солдату», которую уже четвертый год проводит общественное движение «Донецкая республика».

В состав переданных посылок вошли продукты питания, домашние варения, выпечка, новогодние открытки от детей. Передача посылок будет проходить в течение всех новогодних праздников.

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Принять участие в акции может каждый житель ДНР через местные отделения «Донецкой Республики».

Представитель оборонного ведомства полковник Эдуард Басурин поблагодарил общественников. «Армию нужно поддерживать всенародно, тогда наши ребята на позициях будут чувствовать тыл», – сказал Басурин.

Накануне движение «Донецкая республика» также организовало поездку в развлекательный центр для детей военнослужащих, погибших при выполнении боевых заданий.

Кроме того, общественники передали подарки нескольким сотням детей, проживающих в прифронтовых районах. Как правило, это были дети разных льготных категорий, нуждающиеся в поддержке.

«Донецкой республикой» оказывается помощь и пожилым людям, продолжающим жить в районах, подвергающихся обстрелам украинской армией. Так, в конце декабря была передана инвалидная коляска инвалиду I группы Сергею Иванишко. Его супруга сообщила, что муж теперь получит возможность передвигаться.

Общественное движение «Донецкая республика» в наступающем 2020 году рассчитывает расширить свою деятельность, сообщил руководитель центрального исполкома Алексей Муратов на праздничном предновогоднем собрании актива.

«2020 год станет годом новых возможностей. Нас ожидают новые проекты», – сообщил Муратов.

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