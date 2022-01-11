«Солдатские матери» кинулись на защиту кавказцев, осквернивших памятник бойцам спецназа ГРУ

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Солдаты-срочники из Чечни и Дагестана отрабатывали силовые приемы и совершали иные кощунственные действия со скульптурами памятника бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, расположенного на территории их части в Краснодарском крае.

Об этом сообщает ростовская газета «Панорама», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из солдат отвесил пощечину скульптуре, несколько раз пнул, произвел удушающие захваты. Видео этого поступка было выложено в интернет. На нем видно, что рядом стоят другие солдаты и смеются.

В Южном военном округе попытались замять инцидент.

«Военнослужащие нарушили закон. Выложили это видео. Его подхватили СМИ, которые любят гадости про армию писать. Военнослужащие будут наказаны, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Тех, кто рядом был, тоже. Со всеми проведут беседу. Я думаю, привлекут старейшин из Дагестана и Чечни. Для нас это очень неприятная история», – мямлил главный пресс-секретарь ЮВО Вадим Астафьев.

В Главном военном следственном управлении СК РФ сочли это недостаточным.

Дело было возбуждено после распространения в соцсетях видео осквернения монумента. Возбуждено уголовное дело. Военнослужащие подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 3541 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В краснодарском отделении грантоедского «Комитета солдатских матерей» намерены защищать вандалов. Там считают, что из видео якобы нельзя сделать вывод о намерении осквернить памятник.