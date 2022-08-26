Солдатские санатории, возрождение шалманов и демонтаж Крымского моста – Киев озвучил «послевоенные планы»

26.08.2022  18:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Демонтаж Крымского моста станет «одним из главных инфраструктурных проектов» в случае захвата Украиной российского полуострова.

А чтобы крымчане по мосту не скучали, нужно выдать им биометрические паспорта для поездок в Европу, считают в Мининфраструктуры Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демонтаж Крымского моста станет «одним из главных инфраструктурных проектов» в случае захвата Украиной российского...

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«Один из главных инфраструктурных проектов – это безопасный демонтаж Крымского моста, – заявила на пресс-конференции в «Укринформе» заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина. – Это действительно важный вопрос, он касается не только сбалансирования транспортной модели и переинтеграции всех транспортных потоков в другие регионы Украины. Это связано с тем, что нам нужно использовать Азовское море как нормальную акваторию, а не как внутреннее море, и с экологическими вызовами: флора и фауна, которые серьезно пострадали вследствие возведения моста, и он не имеет право существовать».

По словам замминистра, отсутствие физической возможности выехать в другие регионы Украины, не говоря уже о странах ЕС, стало одной из причин решения крымчан войти в состав РФ, то есть не воспротивиться оккупации. Чтобы впредь этого не произошло, всем крымчанам нужно раздать биометрические загранпаспорта, а на полуостров привлекать туристов из Европы и США. Сделать это в украинском Министерстве инфраструктуры планируют за счет развития медицинского туризма.

«Вместе с офисом первой леди мы работаем над программой реабилитации наших военных, в которой наш санаторно-курортный фонд должен отвечать требованиям медицинской и психологической реабилитациям наших ветеранов и жертв войны, – подчеркнула Азархина. – Это даст точки для развития медицинского туризма».

Сейчас, по словам замминистра, туристическая отрасль в Крыму развивается исключительно «за счет вливания Россией государственных денег», тогда как развитие туризма должно идти через малый и средний бизнес, когда в курортный сезон предприниматель принимает туристов, а в межсезонье – выращивает улиток или лепит горшки, развивает традиционные промыслы.

«Лидерство здесь должно быть у коренных народов (этнических русских, составляющих большинство в Крыму, как известно Украина к таковым не относит, – ред.) с точки зрения развития таких важных направлений. Сейчас нам нужно монетизировать внимание мирового сообщества к Крыму, чтобы он стал интересным туристическим объектом для привлечения инвестиций и наших партнеров», – заключила замминистра.

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