12.03.2018
  2 537 просмотров
Донбасс, Крым, Политика, Украина

Солдаты армии ДНР высмеяли украинский законопроект «О прощении»


Бывший руководитель партии Юлии Тимошенко в Крыму Андрей Сенченко обнародовал текст проекта закона, предполагающего, что жители полуострова и Донбасса будут просить прощения у Украины.

Предполагается, что тот, кто хочет быть «прощённым», должен написать заявление следующего характера:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

​«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны поступил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства о котором (которые) изложены мной в заявлении о совершенном уголовное правонарушениях, предоставленная мной вместе с данной просьбой о прощении.

Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (нет) мной преступление (ы).

Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении».

Отметим, что так называемое альтернативное наказание предполагает собой замену основного наказания в виде лишения свободы на временное лишение права на работу (от 5 до 10 лет) в органах государственной власти и местного самоуправления, участие в выборах и т.п.

На данный законопроект уже оригинально отреагировали военнослужащие ДНР. Фотографию «привета» Сенченко с передовой опубликовал у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» донецкий журналист Сергей Макаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть