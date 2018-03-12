12.03.2018

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Солдаты армии ДНР высмеяли украинский законопроект «О прощении»

Бывший руководитель партии Юлии Тимошенко в Крыму Андрей Сенченко обнародовал текст проекта закона, предполагающего, что жители полуострова и Донбасса будут просить прощения у Украины.

Предполагается, что тот, кто хочет быть «прощённым», должен написать заявление следующего характера:

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​«Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны поступил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства о котором (которые) изложены мной в заявлении о совершенном уголовное правонарушениях, предоставленная мной вместе с данной просьбой о прощении.

Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (нет) мной преступление (ы).

Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины «О прощении».

Отметим, что так называемое альтернативное наказание предполагает собой замену основного наказания в виде лишения свободы на временное лишение права на работу (от 5 до 10 лет) в органах государственной власти и местного самоуправления, участие в выборах и т.п.

На данный законопроект уже оригинально отреагировали военнослужащие ДНР. Фотографию «привета» Сенченко с передовой опубликовал у себя в телеграмм-канале «Inside Donetsk» донецкий журналист Сергей Макаренко.