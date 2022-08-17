Солдаты НАТО уже воюют на Украине – Бородай

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Новости Украины

На передовой в Херсонской области задействуются как наемники из бывших военнослужащих стран НАТО, так и напрямую военные Альянса.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, принимающий участие в СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бородая, в частности, речь идет о солдатах польской армии.

«Нашим войскам на передовой все чаще и чаще начинают противостоять отряды наемников, то есть, квазисолдаты НАТО, потому что они и набраны часто просто из бывших натовских же военнослужащих или напрямую просто штатные подразделения натовских же солдат. Я имею в данном случае конкретно поляков, потому что есть абсолютно отчетливые данные о том, что штатные подразделения Войска польского используются сейчас на передовой. В частности, как раз на Херсонщине», – заявил Бородай.